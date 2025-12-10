F1: Os números de 2025
A temporada de 2025 de Fórmula 1 ficará registada como uma das mais equilibradas e emocionantes da era moderna. Num campeonato decidido apenas na última corrida, Lando Norris sagrou-se campeão mundial com 423 pontos, superando Max Verstappen por uma margem mínima de dois pontos. É preciso recuar a 2012 para termos uma época decidida por margens tão reduzidas (3 pontos no tricampeonato de Sebastian Vettel). A McLaren, impulsionada pela consistência dos seus dois pilotos, conquistou também o Campeonato de Construtores com 833 pontos, encerrando um ano de domínio técnico e operacional.
Um campeonato decidido ao milímetro
Com 24 Grandes Prémios no calendário, a luta pelo título ficou marcada pela primeira metade impressionante da McLaren, especialmente de Oscar Piastri e uma segunda metade espantosa de Verstappen. Norris, que também deu um salto qualitativo na segunda metade, ergueu o troféu com 423 pontos, enquanto Verstappen somou 421, numa das disputas mais intensas da última década. O equilíbrio ficou patente também na distribuição de vitórias: quatro pilotos chegaram ao topo do pódio ao longo da temporada. Lando Norris tornou-se no 35º campeão do mundo, o 11º vindo do Reino Unido Foi também dos pilotos que mais GP precisou para chegar ao título (152). Max Verstappen precisou de 141, Fernando Alonso 66 e Lewis Hamilton 35. Nico Rosberg é o piloto que mais tempo precisou para conquistar o título (206GP). A diferença de dois pontos entre 1º e 2º repetiu-se pela quinta vez: Piquet vs Prost (1983), Prost vs Mansell (1986), Hakkinen vs Irvine (1999) e Schumacher vs Raikkonen (2003) foram as lutas que também foram decididas por apenas 2 pontos. A menor distância pontual é de 0,5 pontos (Lauda vs Prost – 1984) e a maior distância foi entre Verstappen e Pérez (290 pontos – 2023).
Vitórias por piloto em 2025
- Max Verstappen (Red Bull): 8 vitórias
Japão, Emília-Romanha, Itália, Azerbaijão, EUA, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi
- Lando Norris (McLaren): 7 vitórias
Austrália, Mónaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México, Brasil
- Oscar Piastri (McLaren): 7 vitórias
China, Bahrain, Arábia Saudita, Miami, Espanha, Bélgica, Países Baixos
- George Russell (Mercedes): 2 vitórias
Canadá, Singapura
A temporada foi marcada pela alternância de forças entre Verstappen e a dupla da McLaren, com Piastri a consolidar-se como um verdadeiro candidato ao título e Russell a salvar a honra da Mercedes com duas prestações de excelência.
Pole positions: Red Bull e McLaren repartem o protagonismo
No capítulo das qualificações, o padrão repetiu-se: equilíbrio absoluto no topo.
- Verstappen liderou o ranking de poles com 8.
- Norris terminou próximo, com 7.
- Piastri somou 6, consolidando a força da McLaren em ritmo puro.
- George Russell registou 2 poles.
- Charles Leclerc manteve a Ferrari no mapa com 1 pole, na Hungria.
McLaren: pódios, velocidade e precisão operacional
A McLaren não se destacou apenas nas vitórias: dominou também em consistência. Com 34 pódios combinados, a equipa de Woking apresentou o melhor conjunto da grelha, sustentado por um carro rápido, fiável e por operações impecáveis nos pit stops. O recorde da temporada — 1,91s em Itália— ficou igualmente na posse da McLaren. No entanto, o prémio DHL para a equipa mais rápida do ano nas boxes foi para a Ferrari com 559 pontos, contra os 410 da McLaren e os 362 da Red Bull que deixou cair a coroa depois de sete anos no topo.
Os pilotos que mais km percorreram
George Russell, com 1442 voltas completadas (99,86%), foi o piloto que mais voltas fez em 2025, seguido de Lando Norris (1432) e Esteban Ocon (1401). No extremo oposto, como seria de esperar, Jack Doohan (215), seguido de Franco Colapinto (1049) e Gabriel Bortoleto (1229). A título de curiosidade, Carlos Sainz (1245) e Fernando Alonso (1257) estão no top 5 dos pilotos com menos voltas dadas.
No que diz respeito às equipas, o domínio da McLaren foi evidente com 2825 voltas completadas, seguida da Haas (2773) e da Mercedes (2751). Sauber (2515), Williams (2551) e Aston Martin (2573) foram as equipas com menos voltas percorridas.
Empate nas voltas mais rápidas
Lando Norris e Oscar Piastri destacaram.se no capítulo das voltas mais rápidas em corrida. Ambos conseguiram 6, com Kimi Antonelli e George Russell a ficarem com 3, respetivamente.
Rookies e revelações: uma nova geração entra em força
2025 foi também o ano de afirmação de várias jovens promessas. O destaque foi Kimi Antonelli, que terminou com a melhor classificação dos estreantes, terminando em 7.º lugar no campeonato com 150 pontos e vencendo inclusive uma Sprint na China. Isack Hadjar ficou em 12º, mas impressionou, com 16 passagens à Q3 e com prestações que lhe valeram a promoção à Red Bull. Oliver Bearman também se destacou com a sua velocidade pura, especialmente depois da pausa de verão. Desde Zandvoort, Esteban Ocon, colega de equipa, marcou 10 pontos, enquanto Bearman fez 25!
Uma temporada para a história
O campeonato de 2025 ofereceu corridas memoráveis, estratégias inesperadas e um duelo de titãs decidido apenas no apagar das luzes. Lando Norris emergiu finalmente como campeão mundial, numa época em que a McLaren confirmou o seu regresso definitivo ao topo da Fórmula 1.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI