F1: Os números de 2025

A temporada de 2025 de Fórmula 1 ficará registada como uma das mais equilibradas e emocionantes da era moderna. Num campeonato decidido apenas na última corrida, Lando Norris sagrou-se campeão mundial com 423 pontos, superando Max Verstappen por uma margem mínima de dois pontos. É preciso recuar a 2012 para termos uma época decidida por margens tão reduzidas (3 pontos no tricampeonato de Sebastian Vettel). A McLaren, impulsionada pela consistência dos seus dois pilotos, conquistou também o Campeonato de Construtores com 833 pontos, encerrando um ano de domínio técnico e operacional.

Um campeonato decidido ao milímetro

Com 24 Grandes Prémios no calendário, a luta pelo título ficou marcada pela primeira metade impressionante da McLaren, especialmente de Oscar Piastri e uma segunda metade espantosa de Verstappen. Norris, que também deu um salto qualitativo na segunda metade, ergueu o troféu com 423 pontos, enquanto Verstappen somou 421, numa das disputas mais intensas da última década. O equilíbrio ficou patente também na distribuição de vitórias: quatro pilotos chegaram ao topo do pódio ao longo da temporada. Lando Norris tornou-se no 35º campeão do mundo, o 11º vindo do Reino Unido Foi também dos pilotos que mais GP precisou para chegar ao título (152). Max Verstappen precisou de 141, Fernando Alonso 66 e Lewis Hamilton 35. Nico Rosberg é o piloto que mais tempo precisou para conquistar o título (206GP). A diferença de dois pontos entre 1º e 2º repetiu-se pela quinta vez: Piquet vs Prost (1983), Prost vs Mansell (1986), Hakkinen vs Irvine (1999) e Schumacher vs Raikkonen (2003) foram as lutas que também foram decididas por apenas 2 pontos. A menor distância pontual é de 0,5 pontos (Lauda vs Prost – 1984) e a maior distância foi entre Verstappen e Pérez (290 pontos – 2023).

Vitórias por piloto em 2025

Max Verstappen (Red Bull) : 8 vitórias Japão, Emília-Romanha, Itália, Azerbaijão, EUA, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi

: 8 vitórias Lando Norris (McLaren) : 7 vitórias Austrália, Mónaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México, Brasil

: 7 vitórias Oscar Piastri (McLaren) : 7 vitórias China, Bahrain, Arábia Saudita, Miami, Espanha, Bélgica, Países Baixos

: 7 vitórias George Russell (Mercedes): 2 vitórias Canadá, Singapura

A temporada foi marcada pela alternância de forças entre Verstappen e a dupla da McLaren, com Piastri a consolidar-se como um verdadeiro candidato ao título e Russell a salvar a honra da Mercedes com duas prestações de excelência.

Pole positions: Red Bull e McLaren repartem o protagonismo

No capítulo das qualificações, o padrão repetiu-se: equilíbrio absoluto no topo.

Verstappen liderou o ranking de poles com 8 .

liderou o ranking de poles com . Norris terminou próximo, com 7 .

terminou próximo, com . Piastri somou 6 , consolidando a força da McLaren em ritmo puro.

somou , consolidando a força da McLaren em ritmo puro. George Russell registou 2 poles.

registou poles. Charles Leclerc manteve a Ferrari no mapa com 1 pole, na Hungria.

McLaren: pódios, velocidade e precisão operacional

A McLaren não se destacou apenas nas vitórias: dominou também em consistência. Com 34 pódios combinados, a equipa de Woking apresentou o melhor conjunto da grelha, sustentado por um carro rápido, fiável e por operações impecáveis nos pit stops. O recorde da temporada — 1,91s em Itália— ficou igualmente na posse da McLaren. No entanto, o prémio DHL para a equipa mais rápida do ano nas boxes foi para a Ferrari com 559 pontos, contra os 410 da McLaren e os 362 da Red Bull que deixou cair a coroa depois de sete anos no topo.

Os pilotos que mais km percorreram

George Russell, com 1442 voltas completadas (99,86%), foi o piloto que mais voltas fez em 2025, seguido de Lando Norris (1432) e Esteban Ocon (1401). No extremo oposto, como seria de esperar, Jack Doohan (215), seguido de Franco Colapinto (1049) e Gabriel Bortoleto (1229). A título de curiosidade, Carlos Sainz (1245) e Fernando Alonso (1257) estão no top 5 dos pilotos com menos voltas dadas.

No que diz respeito às equipas, o domínio da McLaren foi evidente com 2825 voltas completadas, seguida da Haas (2773) e da Mercedes (2751). Sauber (2515), Williams (2551) e Aston Martin (2573) foram as equipas com menos voltas percorridas.

Empate nas voltas mais rápidas

Lando Norris e Oscar Piastri destacaram.se no capítulo das voltas mais rápidas em corrida. Ambos conseguiram 6, com Kimi Antonelli e George Russell a ficarem com 3, respetivamente.

Rookies e revelações: uma nova geração entra em força

2025 foi também o ano de afirmação de várias jovens promessas. O destaque foi Kimi Antonelli, que terminou com a melhor classificação dos estreantes, terminando em 7.º lugar no campeonato com 150 pontos e vencendo inclusive uma Sprint na China. Isack Hadjar ficou em 12º, mas impressionou, com 16 passagens à Q3 e com prestações que lhe valeram a promoção à Red Bull. Oliver Bearman também se destacou com a sua velocidade pura, especialmente depois da pausa de verão. Desde Zandvoort, Esteban Ocon, colega de equipa, marcou 10 pontos, enquanto Bearman fez 25!

Uma temporada para a história

O campeonato de 2025 ofereceu corridas memoráveis, estratégias inesperadas e um duelo de titãs decidido apenas no apagar das luzes. Lando Norris emergiu finalmente como campeão mundial, numa época em que a McLaren confirmou o seu regresso definitivo ao topo da Fórmula 1.