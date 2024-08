F1: Os números da primeira metade da época

Depois da 14ª jornada do Campeonato do Mundo de F1, a competição faz a habitual pausa de verão para recuperar energias para a segunda metade da temporada. Já ultrapassámos o meio da temporada, mas este é tempo de balanços.

Assim, começamos por olhar para os números da época até agora. Max Verstappen é o líder da tabela classificativa, tal como a Red Bull no campeonato de construtores e, apesar das diferenças, a concorrência está cada vez mais próxima.

Número de vitórias

No que diz respeito ao número de vitória, a vantagem de Verstappen é clara, com sete triunfos em 2024. Lewis Hamilton (2) é, a par de Verstappen o único que conseguiu mais que uma vitória este ano. Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri já festejaram do lugar mais alto do pódio uma vez. Nas contas dos construtores, a Red Bull tem sete vitórias, a Mercedes três, a McLaren e a Ferrari duas. Quanto aos fornecedores de motores, a Honda continua o seu domínio, com sete triunfos, contra 5 da Mercedes e dois da Ferrari.

Número de poles

Quanto ao número de pole positions, Verstappen também lidera, com oito, seguido de George Russell, Lando Norris e Charles Leclerc, com duas cada. Red Bull (8), Mercedes (2), McLaren (2) e Ferrari (2) são as equipas que conseguiram uma pole este ano. Quanto aos fornecedores de motores, a Honda mantém um score invejável (8), seguido da Mercedes (4) e da Ferrari (2).

Número de Pódios

Verstappen também lidera no número de pódios conquistados este ano (9), mas neste capítulo, a vantagem para a concorrência é muito menos vincada. Lando Norris (8) é o piloto mais próximo de Verstappen, seguido de Leclerc (6), Sainz (5), Pérez (4), Piastri (4), Hamilton (4), e Russell (2). A Red Bull conquistou 13 pódios, contra 12 da McLaren, 11 da Ferrari e seis da Mercedes. No que diz respeito a fornecedores de motores, Mercedes lidera (18), seguida da Honda (13) e da Ferrari (11).

Voltas na liderança

Max Verstappen é o piloto que mais voltas na liderança fez (448), bem à frente de Lando Norris (95), o segundo piloto com mais voltas na frente. Seguem-se Leclerc (88), Sainz (68), Russell (61), Piastri (55) e Hamilton (30). Apesar de ser o piloto com menos voltas na liderança, Hamilton é o único, a par de Verstappen, que conseguiu mais que uma vitória este ano. A Red Bull já acumulou (448) voltas na liderança, com a Ferrari em segundo (156) e a McLaren em terceiro (150). Mercedes tem 91 voltas lideradas. A Honda é a fornecedora de motores com mais voltas na frente do pelotão (448), seguido da Mercedes (241) e da Ferrari (156).

Voltas completadas

Oscar Piastri é o único piloto a ter completado todas as voltas da época até agora (845). Fernando Alonso (840) e Lando Norris (838) são os pilotos no top 3 de pilotos com mais voltas completadas. George Russell (824) e Charles Leclerc (814) completam o top 5. Max Verstappen completou 790 voltas (93,49%) e o piloto que menos voltas deu até agora foi Logan Sargeant (698), isto contando apenas com pilotos que fazem a temporada toda.

Sergio Pérez (746) e Pierre Gasly (702) são os pilotos que completam as três últimas posições das voltas dadas para pilotos que fazem a época toda. Oliver Bearman é o piloto com menos voltas dadas (50), mas apenas fez uma corrida. A McLaren é a equipa “mais fiável” com 1683 voltas dadas, seguida da Ferrari (1641), Aston Martin (1635), Mercedes (1626) e da RB (1568). A Red Bull é a sétima equipa com mais voltas (1536), atrás da Kick Sauber (1550) e à frente da Haas (1524), da Alpine (1461) e da Williams (1454). Os Motores Mercedes foram os que mais quilometros acumularam, com 6398 voltas completadas, seguidos das unidades Ferrari (4715) Honda (3104) e Renault (1461).

Getty Images / Red Bull Content Pool