F1: Os motivos para a Mercedes recusar as grelhas invertidas

A Mercedes recusou a ideia de se usarem grelhas invertidas nas corridas e explicou os motivos.

Para Toto Wolff a ideia de mudar o formato da qualificação não faz sentido. Apesar da maioria das equipas ter concordado com a ideia, a Mercedes colocou de lado essa hipótese e não permitiu que ela avancasse. Wolff explicou os motivos para a decisão da equipa:

“Antes de mais, parece haver um padrão na Fórmula 1, de desenterrar ideias antigas que foram analisadas exaustivamente e rejeitadas, e depois há alguém que acha ótimo voltarem à agenda”, disse Wolff. “Então precisamos examinar as razões pelas quais fomos contra e há três razões fundamentais.”

“Acredito que a Fórmula 1 é uma meritocracia, o melhor homem nas melhores máquinas vence; não precisamos de subterfúgios para criar corridas mais emocionantes. Número dois, eu conheço isso das corridas de carros de turismo, em que as estratégias se tornam numa ferramenta muito útil quando um resultado de corrida é basicamente a base do próximo. Imagine um dos pilotos que não está bem na corrida de domingo do primeiro fim de semana de Spielberg, e a equipa decide retirar o carro e ele torna-se o carro que começa na pole para a corrida qualificação no segundo fim de semana. E se esse carro começar na pole para a corrida de qualificação, entre os carros do meio da tabela, ele certamente estará na pole para domingo e vencerá a corrida. Haverá carros no meio que defenderão e bloquearão o máximo que puderem e, portanto, para os carros vindos de trás, haverá mais riscos de uma desistência e isso poderá influenciar o campeonato.”

“E então, do ponto de vista de desempenho puro, quem tem o carro mais rápido, não necessariamente nós, será penalizado com as segunda e o terceira equipas mais rápidas, porque eles começarão na frente. E, como sabemos, as margens não são muito grande, portanto, é oportunista dar uma vantagem a algumas equipas. Dissemos que não era hora de experimentar coisas que, curiosamente, nem tinham o apoio da comunidade de fãs da Fórmula 1, porque numa pesquisa, apenas 15% manifestaram interesse em grelhas invertidas “.

“Sou fã da meritocracia da Fórmula 1: o melhor homem e a melhor máquina vence”, disse ele. “É assim que sempre foi e não há coisas enigmáticas como noutros desportos. Eu odeio qualquer tipo de equilíbrio de desempenho, torna-se um jogo político e um campeonato mundial político e não tem lugar na Fórmula 1. O que foi introduzido com as novas regras de desenvolvimento aerodinâmico é a possibilidade das equipas de classificação mais baixa se aproximarem lentamente das equipas da frente: são pequenas percentagens a cada ano, então não fará uma grande diferença de um ano para o outro, mas equilibrará a grelha depois de alguns anos. “