F1: Os motivos da escolha pouco comum da Pirelli para o GP da Bélgica

A Pirelli quis tentar algo diferente para este fim de semana, no GP da Bélgica, com uma escolha de pneus pouco comum. A meteorologia não parece estar a querer ajudar, mas os italianos quiseram apimentar um pouco as estratégias.

Num esforço para quebrar a tendência comum de uma única paragem durante a corrida e adicionar variação estratégica, a Pirelli decidiu alterar a sua alocação de compostos para Spa. Em vez do habitual C2 como pneu duro, a Pirelli selecionou o C1 (um composto mais duro e durável), enquanto o C3 e o C4 permanecem como opções média e macia, respetivamente — espelhando a seleção do ano passado para esses dois.

Esta alteração foi concebida para criar uma diferença de desempenho maior entre os pneus duros e médios, tornando mais arriscado para as equipas confiarem numa estratégia de uma única paragem sem sacrificar o tempo por volta. O objetivo da Pirelli não é forçar estratégias de duas paragens, mas introduzir mais complexidade e imprevisibilidade no planeamento da corrida, especialmente num fim de semana de sprint como Spa, que apresenta treinos limitados e sessões de corrida adicionais.

No entanto, com a previsão de chuva significativa, qualquer comparação significativa entre os compostos pode ser perdida. O tempo chuvoso deverá forçar as equipas a usar pneus intermediários ou de chuva, deixando de lado a avaliação planeada dos pneus secos.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA