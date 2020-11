F1: Os melhores e os piores do GP da Turquia

Olhamos para as prestações dos pilotos no GP da Turquia e escolhemos os melhores e os piores do fim de semana escorregadio em Istambul.

Os melhores

Lewis Hamilton: Para alguns, o melhor de todos os tempos, mas certamente para a maioria, o melhor da Turquia. A qualificação fazia antever uma corrida difícil para a Mercedes, muito longe dos tempos dos primeiros classificados. Mas a máquina alemão demorava mais a aquecer os pneus, o que motivou a fraca performance inicial, mas que jogou a favor de Hamilton depois dessa primeira fase, permitindo uma gestão melhor das borrachas. O britânico provou mais uma vez todo o seu talento e fez uma das suas melhores corridas, coroada com o título.

Sérgio Pérez: Grande prova do mexicano. É estranho ver um piloto com qualidade e com dinheiro sem contrato para 2021. Corrida muito bem gerida e com uma dose de sangue frio tremenda no final. Um pódio merecido para um dos mais regulares desta época.

Sebastian Vettel: Teria de ser numa corrida louca. O alemão voltou aos pódios e em condições muito difíceis deu nas vistas. Se em 2018 uma pista escorregadia lhe tirou as hipóteses de lutar pelo título, foi uma pista escorregadia que lhe voltou a colocar um sorriso nos lábios. Prova feita com paciência, prudência e sem riscos desnecessários.

Carlos Sainz: Gosta de condições difíceis e provou que é um dos melhores à chuva. Excelente quinto lugar, tendo largado de 15º.

Lando Norris: Boa prestação do jovem britânico, com uma boa recuperação e uma prova onde passo a passo foi aproveitando azares alheios.

Kevin Magnussen: Estava bem encaminhado para um bom resultado, mas uma paragem nas boxes mais demorada estragou os planos ao dinamarquês. Fica na retina a boa prestação do #20.

Os piores

Valtteri Bottas: O piloto que queria adiar a festa do título deu uma pálida imagem de si. Muitos piões, muitos erros, numa tarde para esquecer do finlandês, que viu Hamilton passar por si. Um dos pontos mais baixos da passagem de Bottas pela Mercedes

Max Verstappen: Foi dos melhores do fim de semana, mas a abordagem à ultrapassagem a Pérez estragou o que podia ter sido uma brilhante vitória. Verstappen é isto, talento ímpar, mas também é a impetuosidade que por vezes custa bons resultados. Apenas este pormenor falhou durante o fim de semana, mas foi a diferença entre uma provável vitória e um insípido sexto lugar.

Nicholas Latifi: Deu pouco à corrida, nunca se deu bem com as condições de pista e ficou longe do desempenho do seu colega de equipa.