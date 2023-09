F1: Os lugares que faltam confirmar para 2024 | AutoSport

Com a confirmação da dupla da Sauber para 2024, restam agora três lugares para preencher. São os dois lugares da Alpha Tauri e o lugar que pertence agora a Logan Sargent.

Antes de irmos aos lugares que faltam ocupar, vamos falar do que já está confirmado para a próxima época:

Red Bull – Max Verstappen (2028) /Sergio Pérez (2024)

Dupla definida para a próxima época, com Christian Horner a confirmar a manutenção de Pérez para a próxima época, apesar dos resultados menos conseguidos. Verstappen é a estrela da equipa e tem o lugar mais que garantido.

Ferrari – Charles Leclerc (2024) / Carlos Sainz (2024)

Ainda não há renovações na Ferrari, mas a dupla tem contrato até ao final da próxima época. Os responsáveis da Scuderia deverão iniciar em breve conversações com os dois pilotos, mas para 2024 mantém-se a dupla.

Mercedes – George Russell (2025) / Lewis Hamilton (2025)

Com as renovações assinadas recentemente, a Mercedes mantém a dupla para as próximas duas épocas, um desfecho esperado na equipa germânica.

Alpine – Esteban Ocon (2024) / Pierre Gasly (2024)

Esteban Ocon e Pierre Gasly têm contrato até ao final da próxima época, com Gasly a ter uma opção de prolongamento até 2025. A dupla francesa mantém-se, apesar da instabilidade na estrutura diretiva na equipa.

McLaren – Lando Norris (2025) / Oscar Piastri (2024)

Uma das duplas mais entusiasmantes da grelha, que será mantida para a próxima época, sendo expectável que Piastri renove em breve, olhando às suas prestações e à cobiça de que o piloto tem sido alvo.

Sauber – Valtteri Bottas (2025) / Zhou Guanyu (2024)

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas vão manter-se como pilotos na próxima época, com Bottas a ter contrato até ao final de 2025.

Aston Martin: Fernando Alonso (2024) / Lance Stroll (~)

Fernando Alonso assinou um contrato plurianual, que deverá estender-se até ao final de 2024, com Lance Stroll a ter lugar garantido na equipa.

Haas – Nico Hulkenberg (2024) / Kevin Magnussen (2024)

A Haas renovou com os dois pilotos para a próxima época, mantendo a dupla para a próxima época.

O que falta resolver?

Os casos que faltam resolver estão na Alpha Tauri e na Williams. Começando pela Williams, Logan Sargeant continua sem convencer e a sua resposta aos erros mais recentes, mostram algum desespero, o que evidencia pressão. James Vowles, chefe da equipa britânica, deixou claro que Sargeant tem de provar que merece o lugar, o que não tem acontecido de forma regular. Zhou Gunayu era apontado ao lugar, mas como renovou com a Sauber, saiu desta equação. Mick Schumacher já foi um nome referido e mesmo Yuki Tsunoda também já foi apontado ao lugar, tal como Liam Lawson que tem dado muito boa conta de si.

O mercado que falta “resolver” estará mesmo entre a Williams e a Alpha Tauri. A dupla para a próxima época na Alpha Tauri parecia encontrada, com Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, mas a lesão de Ricciardo e a entrada em cena de Lawson vieram baralhar as contas. Há já rumores que referem que a dupla poderá ser mesmo Ricciardo e Lawson, com Tsunoda a ficar no papel de piloto de reserva da Red Bull. Os Bull´s entenderam com o caso Albon que a colocação de um piloto como reserva pode não implicar o fim do caminho na F1 e diz-se que Tsunoda poderá percorrer o mesmo caminho. A Red Bull pode até ceder Tsunoda à Williams, que ficaria com um piloto já com experiência e rápido. Há também a questão Mick Schumacher que não pode ser esquecido. A Mercedes e a Williams têm boas relações e Toto Wolff poderá exercer a sua influência para colocar o jovem alemão como colega de Albon. Ainda está tudo em aberto, mas não deverá faltar muito para que o mercado fique fechado para 2024.