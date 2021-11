F1: Os favoritos dos Leitores AutoSport para esta reta final | AutoSport

Faltam duas corridas para o fim da época, duas corridas onde tudo irá ficar decidido. Temos a luta pelo título que está ao rubro e temos outras lutas no meio do pelotão que também ficarão decididas. Quisemos saber qual era a opinião dos leitores e quais os favoritos para esta reta final.

A distância entre o líder Max Verstappen e Lewis Hamilton é de apenas oito pontos, quando há 52 pontos em jogo. Max Verstappen tem nove vitórias, nove poles, cinco melhores voltas e 16 pódios, tendo liderado 620 voltas. Já Lewis Hamilton tem sete vitórias, quatro poles, cinco melhores voltas, 15 pódios e 228 voltas na liderança

Os números de Max Verstappen são melhores, mas a história deste campeonato fala-nos de um equilíbrio entre ambos os pilotos e se Verstappen vinha sendo o mais forte, Hamilton chega a esta última fase do campeonato motivado e em grande forma. É portanto difícil apontar um claro favorito ao título. Para os leitores AutoSport, Lewis Hamilton é o favorito para a conquista do título. O piloto britânico recolheu 66% dos votos, contra 34% de Max Verstappen. Apesar de Verstappen estar na frente nesta fase, a forma recente de Hamilton convence a maioria dos leitores de que o britânico conseguirá o inédito oitavo título.

A luta pelo terceiro lugar está também muito renhida com Valtteri Bottas a tentar defender o terceiro lugar de Sergio Pérez. Lando Norris foi um dos primeiro protagonistas desta luta, mas a sua candidatura foi perdendo força, face ao poderio das máquinas de Bottas e Pérez. O finlandês teve uma primeira metade de época de altos e baixos, mas melhorou o ritmo a que foi marcando pontos na segunda metade, subindo ao terceiro lugar no GP dos Países Baixos, não largando a posição desde então. Mas Pérez subiu a fasquia desde o GP da Rússia e tem-se aproximado do último lugar do pódio. A diferença entre ambos é de apenas 13 pontos. A sua responsabilidade neste momento é de facilitar a luta pelo título dos seus colegas de equipa e trazer o máximo de pontos para casa para o campeonato de construtores. Aqui, os nossos leitores atribuíram novamente o favoritismo a um piloto Mercedes, com Bottas a recolher 73.5%, com Pérez a receber apenas 26.5% o que mostra que os leitores acreditam que Bottas tem tudo para manter o lugar e que Pérez não tem argumentos.

Na luta pelo quinto lugar, Lando Norris luta contra a dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Lando Norris foi durante grande parte da época o piloto em destaque nesta luta, ele que andou a bater-se pelo terceiro lugar, mas o abaixamento de forma da McLaren fez o jovem britânico cair para a luta pelo quinto lugar, onde tem perdido terreno para Charles Leclerc e Carlos Sainz. A melhoria de forma da Ferrari desde o GP da Rússia foi clara e ambos os pilotos da Scuderia têm amealhado muitos pontos. Se a diferença entre Norris e Sainz era de 26.5 pontos por altura da prova russa, a diferença é agora de apenas 7.5. Leclerc conseguiu recuperar ainda mais terreno e se a diferença entre Leclerc e Norris era de 35 pontos no GP da Rússia, à entrada para as duas jornadas decisivas a diferença é de… um ponto. Charles Leclerc foi o piloto mais votado com 55.6%, contra 27% de Norris e 17.5% de Sainz. Leclerc tem feito uma excelente segunda metade, especialmente depois do GP da Rússia e é, segundo os nossos leitores o grande favorito para o quinto lugar.

Os dados estão lançados. Faltam duas corridas para que fiquemos a saber quem vai levar a melhor, mas para os leitores AutoSport, já escolheram de forma clara os seus favoritos.