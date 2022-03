F1: Os exemplos de respeito que devem ser destacados | AutoSport

A F1 é um mundo de rivalidades, de lutas duras em pista. A procura do sucesso e dos títulos leva por vezes a que essas lutas por vezes ultrapassem os limites. Mas no fim do dia, todos são pilotos de F1 à procura do melhor para si, com respeito pelos seus adversários. Durante o primeiro fim de semana de competição do ano vimos vários exemplos de respeito e camaradagem entre os pilotos. A F1 não é só feita de lutas desenfreadas. A F1 não é o mundo do preto ou branco, como as redes sociais por vezes fazem querer parecer. São estes exemplos que também devem ser realçados para, pelo menos, tentarmos diminuir o tom de certos comentários radicais que por vezes lemos.

Esteban Ocon a pedir desculpa a Mick Schumacher

Lewis Hamilton a cumprimentar Valtteri Bottas

Max Verstappen a cumprimentar Charles Leclerc depois da corrida

Lewis Hamilton a cumprimentar Max Verstappen: