F1: Os elogios de David Coulthard a Max Verstappen | AutoSport

A ligação próxima de David Coulthard à Red Bull não é novidade, mas ex piloto parece rendido a Max Verstappen. O neerlandês, agora campeão do mundo, foi alvo de rasgados elogios por parte do escocês.

Para Coulthard, Verstappen teve um carro inferior na segunda metade do ano, mas a postura do #33 da Red Bull fez a diferença:

“Ele é um ser humano excecional, um atleta excecional. Ele é brilhante e divisivo”, disse Coulthard ao Canal 4. “Contra a força da Mercedes e de Lewis, Max teve de usar uma abordagem diferente. A sua abordagem foi: sempre que há uma porta parcialmente aberta, ele vai aproveitar”.

Foi graças a essa abordagem mais agressiva que Verstappen conseguiu pressionar Hamilton e estar no sítio certo, no momento certo para conquistar o desejado título.