F1: Os elogios de Christian Horner a Alex Albon

Alex Albon perdeu o lugar na Red Bull para Sérgio Pérez. Mas apesar da despromoção, Christian Horner elogiou o jovem tailandês.

Para Honer. Albon lidou com toda a situação à sua volta com resiliência e classe:

“O colega de equipa de Max Verstappen 2021 foi vários vezes tema de debate e trouxe pressões externas ao Alex”, disse Horner. “Ele lidou extremamente bem com isto e impressionou-me a força, a resistência e a classe que demonstrou ao longo de todo o processo. Todos nós queríamos ver o Alex manter o lugar em 2021. Por conseguinte, tomámos a decisão de avaliar os desempenhos no final da época com um conjunto mais completo de dados.”

“Olhando para a diferença entre os nossos dois pilotos e dadas as fortes performances de Sérgio, particularmente no segundo semestre do ano, tomámos a decisão de que o Sérgio tinha ganho o lugar para 2021”.

“Alex continua a ser uma parte importante da equipa e irá concentrar-se no desenvolvimento para 2022 e, claro, tornar-se um candidato a um futuro lugar”, disse Horner. “Ele é também um dos pilotos mais humildes com quem já trabalhámos e um membro altamente considerado da equipa. Decidimos sair do programa de jovens pela primeira vez desde 2007, mas precisamos de colocar em pista a equipa mais forte possível, a fim de levar a luta à Mercedes. A experiência de Sérgio será crucial na próxima temporada e aguardamos com expectativa a sua chegada à equipa”.