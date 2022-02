F1: Os efeitos da nova aerodinâmica já foram vistos | AutoSport

Menos ar sujo, melhores perseguições e lutas em pista. É este um dos objetivos fundamentais dos novos regulamentos. Só o tempo e as corridas deste ano dirão se o efeito pretendido será atingido, sabendo que as equipas encontram sempre forma de dar a volta aos regulamentos e encontrar formas de retirar mais performance dos carros, mesmo que isso prejudique os carros perseguidores (e se tal acontecer, tanto melhor).

Uma das formas de evitar que o ar sujo afete os carros é atirar esse ar para longe. Nesta nova era o difusor traseiro irá atirar o ar vindo do fundo plano (e outras zonas) mais alto do que o que temos visto até agora, para evitar que a turbulência que o carro perseguidor enfrenta diminua drasticamente a sua performance. É um efeito que deverá ser mais visível em corridas à chuva, com o “spray” dos carros a ser a prova do caminho que o ar percorre. No shakedown da Mercedes, afetado pela tempestade Eunice, isso já foi visível. A água saída da traseira do carro é atirada para o ar num ângulo mais pronunciado do que nos carros do ano passado, prova de que o ar sujo irá ser atirado mais alto. Se isso nos dará melhores corridas… teremos de esperar para ver.