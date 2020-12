F1: Os efeitos da COVID-19 em Lewis Hamilton

Lewis Hamilton também sofreu as consequências da COVID-19. O campeão do mundo, que falhou a penúltima prova do ano devido ao novo coronavírus, explicou um pouco o que passou.

Foi um Hamilton longe do topo da sua forma o que vimos na última prova do ano em Abu Dhabi. A infeção por COVID-19 afetou a forma física do britânico, como admitiu na entrega do prémio da BBC:

“Perdi 6kg nos últimos dois meses, 4 dos quais perdi quando estive com COVID”, escreveu Hamilton. “Perdi muito músculo. Partindo agora de um momento menos bom a nível físico não é divertido, mas estou determinado a recuperar a minha força e a estar a 100% novamente”.

Hamilton manteve a sua batalha com o coronavírus relativamente privada, recusando-se a entrar em detalhes sobre a sua experiência quando questionado em Abu Dhabi, embora tenha sublinhado que não estava “100%” em forma. Após a corrida de final de temporada, Hamilton disse que estava “feliz por estar vivo” depois de ter terminado um ano histórico, ao terminar em terceiro lugar no pódio, apesar de se sentir “destruído”.

“Covid não é brincadeira, nunca pensei que fosse”, acrescentou ele. “Eu sabia que a dada altura, se ficasse infetado, seria difícil porque há pessoas por aí a perder a vida. Por isso eu sabia que era sério. Acho sempre muito estranho ver os líderes mundiais a rirem-se como se não fosse nada. Neste regresso eu sabia que não estaria fisicamente como estive o resto da época, mas consegui. Onde há vontade, há um caminho”.