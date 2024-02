F1: Os desafios das alterações ao formato Sprint | AutoSport

O formato Sprint, introduzido em 2021 na Fórmula 1 para aumentar a emoção do fim de semana de corrida, com uma corrida de sprint no sábado a determinar a grelha de partida de domingo, já sofreu alterações profundas, as mais recentes aprovadas ontem, tentando a competição encontrar a solução que apresente mais argumentos para os fãs e que não coloque em causa a corrida do Grande Prémio de domingo, que deve continuar a ser o ponto alto de todo o fim de semana.

O objetivo da alteração aprovada na primeira reunião da Comissão de F1, é tornar as corridas de sprint mais importantes para o fim de semana, mas poderá ter um impacto mais significativo nos pontos somados pelos pilotos para o campeonato.

A reorganização das sessões durante o fim de semana Sprint, passa a ser a seguinte:

Sexta-feira com Treino Livre 1 e qualificação Sprint;

Sábado terá lugar a corrida Sprint, seguida da qualificação para ordenar a grelha do Grande Prémio;

Domingo, a corrida do Grande Prémio no horário habitual

Este novo formato introduz novos desafios estratégicos para as equipas, com as decisões tomadas durante a corrida de sprint a influenciarem o resultado do Grande Prémio, uma vez que a qualificação ocorre no mesmo dia da prova mais curta. Isto vai exigir uma melhor análise do risco e da recompensa durante a Sprint. Esta proposta, que será agora analisada em Conselho Mundial da FIA e ratificada se aprovada, promete mais ação, uma maior complexidade estratégica, faltando saber se haverá um maior envolvimento dos fãs. Tem o potencial de trazer um novo dinamismo a esses fins de semana, que só saberemos se funciona melhor entre os dias 19 e 21 de abril, a data da realização do primeiro fim de semana de Sprint, durante o Grande Prémio da China.