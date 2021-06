F1: Os componentes da unidade motriz utilizados até agora | AutoSport

Após a notícia de ontem que Pierre Gasly não marcaria presença no treino livre 2, porque a Honda encontrou dados estranhos na unidade motriz do seu monolugar, decidimos analisar quais os pilotos que já utilizaram o maior número de componentes das suas unidades motrizes e quais é estão no limbo de uma eventual penalização.

Com um número máximo permitido de 8 unidades por época do sistema de exaustão, Fernando Alonso é o piloto que maior número já utilizou. O espanhol da Alpine já utilizou 5 componentes destes. O seu colega de equipa também já conta com 4 componentes destes, utilizados.

Em termos de motores de combustão interna (permitidos 3 por ano), todos os pilotos já utilizaram dois elementos destes. Já na “parte” elétrica (3 por ano permitidas) das unidades motrizes – MGU-K e MGU-H – todos os pilotos, com a exceção de Pierre Gasly (substituiu este fim de semana), utilizaram até este momentos 2 elementos de MGU-K e apenas os dois monolugares da Alfa Romeo e da Haas, utilizaram uma unidade da energia cinética (MGU-K).

Nos componentes do turbo (3 permitidos), todos os pilotos já utilizam a segunda unidade. Os componentes de armazenamento de energia e os de controlo eletrónico (2 unidades permitidas por ano), estão na generalidade dos casos, com uma unidade utilizada, exceto os casos de Yuki Tsunoda, – que já foi penalizado por utilizar 3 unidades de cada componente – Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Sergio Perez (2 unidades de cada componente utilizadas) e Carlos Sainz, Charles Leclerc e Nikita Mazepin, com 2 unidades do controlo eletrónico utilizadas até agora.

Com apenas um número recorde de 23 corridas marcadas para este ano, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Pierre Gasly (para além de Yuki Tsunoda, que já foi penalizado anteriormente), são os pilotos que estão em maior risco de sofrer penalizações num futuro próximo.

(A Alpha Tauri – Honda substituiu o MGU-K do carro de Pierre Gasly durante o dia de ontem, pelo que o relatório em baixo, foi produzido antes da troca efetuada pela equipa)