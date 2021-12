F1: Os carros de 2021 com os pneus de 2022 (galeria) | AutoSport

As equipas de F1 (exceto a Williams) estão a testar pela última vez os pneus de 18 polegadas com carros de 2021 adaptados para o efeito. Serão os últimos testes antes da paragem da época, a última vez que teremos estes carros em pista e a última oportunidade para a Pirelli e as equipas aprenderem o que esperar das novas borrachas. Eis algumas imagens do teste de hoje: