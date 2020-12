F1: Os candidatos ao lugar de Lewis Hamilton

A Mercedes terá de escolher o substituto para Lewis Hamilton, que está agora em isolamento depois de ter testado positivo para a Covid 19. A lista de potenciais candidatos é ainda curta, mas não se devem descartar surpresas.

Os pilotos de reserva da Mercedes são Stoffel Vandoorne e Esteban Gutierrez. Em condições normais seria Vandoorne o escolhido, mas o belga está nesta fase a preparar a época com a equipa de Fórmula E e não irá abandonar esta fase crucial de forma abrupta para se juntar à Mercedes que tem os títulos todos garantidos. Nyck de Vries poderia ser também uma hipótese mas, é colega de Vandoorne na Mercedes e não tem experiência em F1 pelo que as hipóteses do holandês são reduzidas. Esteban Gutierrez poderia ser a opção e o mexicano tem trabalhado no simulador da equipa, pelo que está familiarizado com os processos. Mas o mexicano não compete desde 2016 e não tem os pontos suficientes para a superlicença.

George Russell está ligado à Mercedes, sendo piloto do programa de jovens dos flechas de prata e poderia ser uma opção interessante. Mas a Williams terá pouca vontade de deixar sair o seu melhor piloto quando busca ainda os primeiros pontos do ano, enquanto a Mercedes compete apenas para cumprir calendário. Se esta opção avançasse, Jack Aitken seria chamado para a Williams, mas tal parece pouco provável.

Nico Hulkenberg poderá ser uma opção interessante. O alemão já substituiu Sérgio Pérez e Lance Stroll este ano e a relação positiva entre a Mercedes e a Racing Point poderá facilitar a entrada do alemão na Mercedes, desde que nenhum dos pilotos da Racing Point necessite de ficar de fora. Hulkenberg já provou a sua qualidade este ano e pode ter aqui uma oportunidade de pilotar o melhor carro do grid.

A opção lógica seria Vandoorne, mas a aposta séria da Mercedes na Fórmula E e a fase crucial de preparação em que a equipa se encontra poderá impedir o regresso de “Stoff” à F1. Os testes em Valência decorrem até hoje e é garantido que Vandoorne estará ao volante do monolugar 100% elétrico. Será preciso aguardar e ver se há possibilidade do belga chegar a tempo ao Bahrein para que a equipa prepare tudo. Caso Vandoorne não possa juntar-se à sua equipa, a opção Hulkenberg começa a ganhar força.

A carregar…