F1, Os ‘brindes’ a Lewis Hamilton: “não conhece as regras?” “erro de principiante”

Quando Lewis Hamilton veio a público queixar-se, na sequência das penalizações que foi alvo em Sochi, que “estavam a tentar pará-lo!”, não mediu bem as consequências do que disse. O que o inglês devia ter feito era perceber o que tinha acontecido, o porquê de ter acontecido, e depois reagir a contento. Quando percebeu que infringiu uma regra, que teve a respetiva penalização, tal como aconteceria a qualquer um dos 19 restantes pilotos, o que disse, era a última coisa que podia dizer.

Logicamente, a imprensa, não lhe perdoou o deslize e reagiu com pouca simpatia: “Como é que um piloto tão bom, um fenómeno como Lewis Hamilton, não conhece as regras?” lê-se num editorial do jornal italiano La Repubblica. De facto, o diretor da corrida de F1, Michael Masi, insiste que todos os 19 adversários de Hamilton fizeram as suas simulações de arranque na área designada. “Portanto, apenas um conselho”, acrescentou La Repubblica. “Além dos pesos no ginásio, por vezes é bom pegar num livro, e ler as regras da Fórmula 1”. O jornal espanhol El Pais concorda que os “erros de principiante” de Hamilton foram “impróprios para um pilotos do seu calibre”. Como se sabe, foi a Mercedes que disse para Hamilton o fazer ali, e por isso foi multada e o piloto viu-lhe serem retirados os dois dois pontos na super-licença. Mas isso não invalida a teoria da conspiração deixada no ar por Hamilton. O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, disse ao jornal Salzburger Nachrichten: “Não nos apercebemos bem do quanto ele queria ir mais para baixo. Não vimos o seu primeiro, mas quando vimos o segundo, sabíamos que eles (os Comissários) não iriam gostar”.

O antigo piloto de F1, Karl Wendlinger disse à AvD Motorsport Magazin: “Hamilton deveria saber onde pode simular as partidas. Ele está na F1 há tempo suficiente para isso”. Sergey Sirotkin, que conduziu para Williams em 2018, disse ao Championat da Rússia: “Não acho que tenha sido um castigo demasiado severo. A saída do pitlane é bastante estreita com paredes em ambos os lados, e onde ele o fez está muito longe do local onde o deveria ter feito. Tenho a certeza de que os Comissários não inventaram a sanção. Acho que foi bastante justificado”, acrescentou o russo.