F1: Os bastidores das primeiras voltas de Lewis Hamilton pela Ferrari

Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

Stepping into a new era 👊

Lewis Hamilton pilotou um monolugar da Ferrari pela primeira vez às 9h16 locais, um evento ansiosamente aguardado pelos fãs. Lewis Hamilton emergiu do nevoeiro no circuito de Fiorano da Ferrari, criando um momento icónico na sua carreira. Os fãs começaram a chegar logo às 5 da manhã, com centenas, possivelmente milhares, a juntarem-se apesar das condições de nevoeiro para testemunharem e fotografarem o teste histórico. Veja algumas das imagens dos bastidores deste dia marcante:

