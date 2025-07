F1: Os bastidores da aventura de Brad Pitt ao volante do MCL60 da McLaren (vídeo)

Brad Pitt pilotou um carro de Fórmula 1 da McLaren (o MCL60 de 2023) no Circuito das Américas, em Austin. No papel do piloto fictício Sonny Hayes no filme F1 the Movie, Pitt conduziu também carros de Fórmula 2 modificados, com supervisão de Lewis Hamilton, acumulando cerca de 10 mil quilómetros ao longo de dois anos de treino.

Algumas cenas foram feitas por pilotos profissionais, mas Pitt e o colega Damson Idris realizaram grande parte da pilotagem. O teste em Austin foi viabilizado pela McLaren através do programa Testing of Previous Cars, e o ator passou pela sede da equipa para treinos em simulador e ajuste técnico. A McLaren gerou entusiasmo nas redes sociais ao partilhar imagens do fato de competição personalizado de Pitt.

Foi agora lançado o vídeo que mostra os bastidores do teste do ator de 61 anos, que sentiu a emoção de pilotar um F1: