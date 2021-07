F1: Os 4 pilares de Lawrence Stroll para chegar ao título | AutoSport

O empresário canadiano, assim como o seu chefe de equipa, Otmar Szafnauer, não têm deixado de vincar que o propósito da Aston Martin, a médio prazo, é lutar com as equipas de topo pelo título no campeonato.

Stroll pai, já tinha afirmado anteriormente que os seus investimentos são sempre para ganhar: “O meu historial, praticamente como em qualquer outro negócio que tenho, é ganhar.”

Desta vez, Lawrence Stroll avança com os seus pilares para atingir esse objetivo.

“Precisamos de pessoas, e semanalmente, nós continuamos a anunciar novas contratações. Já tínhamos uma equipa forte, mas admito que o que esta equipa foi capaz de fazer com 400 pessoas antes de eu chegar e com um orçamento significativamente inferior ao das equipas de topo, foi como lutar com alguém muito mais forte. Trata-se agora de aumentar o número de pessoas e a qualidade das pessoas, e como disse, continuamos a anunciar todas as semanas, o que mostra as nossas ambições. E mostra a crença nos nossos objetivos, nos nossos alvos, na nossa jornada, no nível das pessoas que se nos juntam. A seguir, com as melhores ferramentas e as melhores pessoas, precisamos dos melhores processos em qualquer negócio para vencer, e isso é disciplina, gestão, cultura vencedora, algo que tenho conseguido incutir muito bem nas minhas organizações anteriores.”

E depois de aumentar o número de funcionários, melhorar processos e gestão vencedora, o que precisa a Aston Martin para vencer, segundo o seu dono?

“E por último, é preciso o músculo e o poder financeiro para poder financiar os pontos um, dois e três, por isso verificamos todas as caixas de como estamos a avançar, e com uma visão muito clara”.

Caso queiram avançar com a compra de uma equipa de F1, podem sempre seguir os 4 pilares de Stroll, para chegar à conquista do campeonato.