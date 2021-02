F1, Os 30 segundos mais longos da vida de Ayao Komatsu: “foi uma sensação horrível”

Ayao Komatsu é provavelmente um nome que não lhe diz nada, mas se lhe disser que era engenheiro de pista de Romain Grosjean o caso muda de figura. O jovem engenheiro japonês passou no Bahrein pelos 30 segundos mais longos e assustadores da sua vida, período em que nada ouviu do ‘seu’ piloto: “Foi silêncio durante 30 segundos, foi uma sensação horrível”, disse num documentário do Canal Plus francês.

O acidente de Romain Grosjean foi de facto um momento terrível, visto por muitos em direto, e Ayao Komatsu, relatou os momentos assustadores que viveu: “No início não pensei que fosse Romain, mas depois vi no monitor de GPS que ele já não estava em pista. Na primeira volta da corrida, tudo se concentra na telemetria, e de repente não há dados. Ele está a guiar a 200km/h e de repente tudo pára. Perguntei imediatamente na rádio se estava tudo bem, e o pior que se pode obter de volta é o silêncio”, diz Komatsu.

“Tudo ficou em silêncio durante cerca de 30 segundos. Foi apenas uma sensação terrível até que alguém doutro canal viu que ele estava fora do carro. Mas até esse ponto, foi apenas um dia terrível, terrível”, disse.