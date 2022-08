F1, Os 10 momentos mais marcantes da primeira metade da época – Sebastian Vettel | AutoSport

O anúncio do final de carreira de Vettel

Poucos dias após o Grande Prémio de França, Sebastian Vettel anunciou através das redes sociais que iria colocar um ponto final na sua incrível e bem-sucedida carreira no final da época.

O anúncio do piloto da Aston Martin chegou horas depois de o alemão ter criado conta na rede social ‘Instagram’. Vettel era até então o único piloto na grelha que não tinha qualquer rede social.

Com 35 anos, ‘Seb’ vai abandonar a competição para se focar nos seus filhos e na sua família, que são a “prioridade” na sua vida.

Sebastian Vettel era uma das principais caras que aproveitava a Fórmula 1 como uma plataforma para avisar para a importância de causas sociais e ambientais. Deixa-nos no final do ano como sendo o campeão do mundo mais novo na história da Fórmula 1 e com quatro campeonatos conquistados na Red Bull, entre os anos de 2010 e 2013.