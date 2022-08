F1, Os 10 momentos mais marcantes da primeira metade da época – GP da Hungria | AutoSport

O drama dos pneus duros

O nono momento da lista faz referência à vitória de Max Verstappen e ao erro dos estrategistas da Ferrari no último Grande Prémio antes da paragem de verão, na Hungria.

Durante a qualificação do Grande Prémio da Hungria, Max Verstappen teve uma falha na unidade motriz que o colocou a partir do décimo lugar na grelha na corrida de domingo. Acontece que, aproveitando os erros da rival Ferrari, o piloto neerlandês da Red Bull acabou mesmo por vencer o Grande Prémio com larga margem, tendo ainda tempo para fazer um pião a meio da corrida, que Verstappen controlou de forma soberba.

Já a Ferrari, que tinha tudo para vencer o Grande Prémio de forma confortável, fez (mais) um grande erro e colocou pneus duros, após sinais notórios por parte de outras equipas, como Magnussen e os Alpine que tiveram problemas, de que os mesmos compostos seriam uma escolha errada. Leclerc não teve ritmo para ‘lutar’ com Verstappen, Russell e Sainz e, 15 voltas depois, voltou a parar para trocar os duros por macios usados.

Num verdadeiro golpe de teatro, o piloto da Ferrari acabou a corrida que parecia destinada à vitória num penoso sexto lugar.