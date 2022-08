F1, Os 10 momentos mais marcantes da primeira metade da época – Fernando Alonso | AutoSport

Alonso na primeira linha da grelha

À ronda 8 do campeonato vimos uma primeira linha da grelha composta por um Red Bull e… um Alpine.

No Grande Prémio do Canadá, Fernando Alonso mostrou a razão para a qual com 41 anos ainda ser um dos melhores pilotos em todo o mundo.

O piloto espanhol aproveitou de uma qualificação ‘molhada’ para fazer o segundo melhor tempo, à frente de Sainz e Hamilton, e colocou o seu A522 ao lado do carro do atual campeão do mundo, Max Verstappen, na primeira linha da grelha de partida para a corrida de domingo.

Alonso já não fazia segundo ou melhor numa qualificação desde o Grande Prémio da Alemanha, em 2012.