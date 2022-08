F1, Os 10 momentos mais marcantes da primeira metade da época – Adeptos no GP de Áustria | AutoSport

Comportamento “inaceitável” dos adeptos no Red Bull Ring

O sexto momento que mais marca a época, e desta vez muito pela negativa, foram os comentários homofóbicos, racistas, misóginos e a falta de fair-play nas bancadas do circuito Red Bull Ring, na Áustria.

Foram vários os relatos de espectadores que reportaram situações repudiantes durante o Grande Prémio da Áustria. Já é hábito a ‘laranja mecânica’, claque de fãs de Max Verstappen, se deslocar até à casa da Red Bull para apoiar o campeão do mundo, figura maior do desporto neerlandês, porém há que tratar a modalidade e todos os outros adeptos de Fórmula 1 com o devido respeito, algo que não aconteceu durante todo o Grande Prémio da Áustria.

Não é normal um grupo de adeptos festejar o acidente de outro piloto, neste caso de Lewis Hamilton. Não há lugar na Fórmula 1 para adeptos que ‘queimem’ peças de vestuário do rival em plenas bancadas e muitos menos há lugar, quer seja na Fórmula 1, quer seja em qualquer parte do mundo, para situações de assédio e atos racistas.

As bancadas de um Grande Prémio são o local perfeito para conviver com outros apaixonados pela modalidade, para aproveitar o espetáculo e para vibrar, claro, mas sempre com moderação e respeito pelas outras pessoas.