F1: Organizadores do GP do Mónaco confirmam a prova

Contra todos os rumores que têm sido lançados, os responsáveis do GP do Mónaco reiteraram que o GP do Mónaco é para avançar.

“Apesar dos últimos rumores que circulam em certos websites e meios de comunicação social, o Automobile Club de Monaco pode confirmar que o GP do Mónaco terá lugar de 20 a 23 de Maio de 2021”, o ACM publicou no seu feed do Twitter. “O ACM também confirma o Grande Prémio Mónaco Histórico (23-25 de Abril de 2021) e o E-Prix do Mónaco (8 de Maio de 2021)”.

Segundo os rumores avançados, Mónaco, Azerbaijão assim como o Canadá, deverão ser eliminados pelo segundo ano consecutivo. Já terá sido feito um plano de contingência pela F1, que passaria por substituir aquele trio de corridas em particular por Istambul, Mugello e Nurburgring. No entanto a F1 tomou uma posição oficial e negou o cancelamento das provas, reafirmando a vontade de cumprir o calendário proposto.