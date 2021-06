F1: Organizadores do GP da Grã Bretanha esperam exceção para o evento | AutoSport

Com o atraso na última fase de desconfinamento no Reino Unido anunciado ontem pelo Primeiro Ministro Boris Johnson até 19 de Julho, eventos ao ar livre, como o GP da Grã Bretanha, estão limitados a 10.000 pessoas ou 25% da capacidade, o que for mais baixo.

No entanto, foi criado um programa para avaliar o risco de transmissão neste tipo de eventos e o GP de F1 é um dos eventos que faz parte desse programa, assim como o Euro 2020.

Silverstone tinha planeado receber 140.000 pessoas, pois se tudo corresse bem, aas restrições seriam levantadas a 21 de Junho e a organização já não teria dores de cabeça para receber os espetadores. Mas a situação alterou-se e agora a organização espera um estado de exceção para a F1, por fazer parte do programa acima mencionado.

Várias partes interessadas no processo, indicam os media britânicos, a fazer alguma pressão junto do governo para que o evento possa receber uma grande multidão, até porque espera-se que estejam espalhados por uma área grande.

O número de espetadores pode não ser o mesmo que ambicionavam anteriormente, mas é de esperar que o GP possa mesmo receber mais pessoas que o estipulado para esta fase do confinamento britânico.