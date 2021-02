F1: Organizadores do GP da Austrália abertos a mudança no calendário

O GP da Austrália estabeleceu-se como a prova inaugural da época de F1, mas os organizadores estão abertos a mudanças.

Os organizadores sempre fizeram questão de ter a F1 na primeira metade do ano, para não ficar muito perto da prova de MotoGP, mas este ano, devido à Covid 19 terão de realizar a prova de F1 em novembro. Este pode ser um bom teste para entender como a “convivência” entre as duas provas acontece e há abertura para a Austrália deixar de ser a primeira prova do ano:

“‘Ainda não há nada definitivo em 2022. Sempre gostamos do primeiro lugar no calendário da F1. É-nos conveniente ser um marco importante no calendário. No entanto, também estou aberto a outras opções e ainda não foi tomada qualquer decisão”, disse Andrew Westacott, responsável pela entidade organizadora do Motorsport.com.