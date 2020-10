F1: Organização cancela GP do Vietname

O Grande Prémio do Vietname estreava-se em 2020 no calendário da Fórmula 1, mas, com a pandemia da COVID-19 e o cancelamento do Grande Prémio da China e da Austrália o evento estava adiado. Agora, os organizadores cancelaram a edição inaugural.

Neste momento ainda não se sabe se o país regressa ao calendário em 2021, mas sabe-se que o acordo é de dez anos, com o contrato, a rondar os 60 milhões de dólares americanos, já pago por um conglomerado privado (VinGroup), segundo os meios de comunicação social daquele país.

O CEO do Vietnam Grand Prix Corporation, Le Ngoc Chi, confirmou o cancelamento da corrida: «Não conseguimos acolher no Vietname a série mais emocionante e prestigiosa de desportos motorizados do planeta devido à pandemia da COVID-19. Foi uma decisão muito difícil de tomar, mas foi a única, depois de rever todos os critérios de segurança nas condições atuais».

Apesar dos carros reais não correrem nas ruas de Hanoi, a F1 ESports Pro Series, série oficial do campeonato virtual de Fórmula 1, passou pelas ruas do Vietname. Veja aqui: