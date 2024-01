F1: Organização australiana proíbe entrada de espectadores em pista | AutoSport

Em comunicado publicado ontem, a Australian Grand Prix Corporation (AGPC) fez saber que “dada a investigação em curso da FIA sobre a violação prematura da pista na conclusão do evento de 2023, não haverá acesso à pista para os portadores de bilhetes após o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 Rolex 2024”. Sobre as edições futuras, a AGPC adia qualquer decisão para uma “data posterior”.

A decisão agora anunciada surge na sequência da violação das barreiras de segurança por vários fãs na corrida do ano passado. Em 2023, Lewis Hamilton comunicou ao seu engenheiro de corrida ter visto pessoas dentro de pista depois de ter cruzado a linha de meta pela última vez, ainda estando a completar a volta que o levaria ao pitlane. Um grupo de pessoas invadiu a pista do circuito de Albert Park, “enquanto a corrida ainda estava a decorrer”, confirmou mais tarde o Colégio de Comissários Desportivos em comunicado, tendo decidido pedir uma investigação ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA sobre o incidente, o que pode levar a sanções impostas ao evento.

Entre os vários episódios que marcaram a corrida do Grande Prémio da Austrália de 2023, um deles tem efeito para a ronda deste ano da prova em Melbourne, depois da organização local proibir a entrada dos espectadores no circuito de Albert Park após a conclusão da mesma, em resposta à investigação em curso da FIA.

