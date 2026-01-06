F1: Ordens de equipa podem fragilizar relação piloto / engenheiro?
David Coulthard entrou no debate recorrente sobre as ordens de equipa da McLaren, mas fê-lo a partir de uma perspetiva diferente da habitual. Em vez de discutir apenas o momento ou a legitimidade das chamadas “papaya rules”, o antigo vencedor de Grandes Prémios centrou-se numa questão menos debatida: quem deve comunicar essas ordens aos pilotos em plena corrida.
A gestão da rivalidade interna entre Lando Norris e Oscar Piastri tem sido alvo de atenção no paddock, mas, para Coulthard, o problema não reside apenas no uso das ordens de equipa. O escocês, que representou a McLaren entre 1996 e 2004, considera que pedir aos engenheiros de corrida para transmitirem instruções que limitam os seus próprios pilotos pode fragilizar uma das relações mais importantes da Fórmula 1: a ligação entre piloto e engenheiro.
Na sua opinião, essa relação deve assentar numa confiança absoluta, construída na ideia de que ambos estão totalmente alinhados no objetivo de alcançar o melhor resultado possível em pista. Ao envolver diretamente os engenheiros na transmissão de ordens que condicionam a liberdade competitiva do piloto, a equipa corre o risco de colocar em causa esse vínculo.
Piloto e engenheiro devem manter-se sempre unidos
Coulthard defende que a responsabilidade por esse tipo de decisões deve recair sobre a hierarquia superior da equipa, como o diretor de equipa ou o diretor-desportivo, protegendo assim o papel do engenheiro enquanto aliado direto do piloto.
As declarações surgem também num contexto de reorganização interna na McLaren, que recentemente reforçou a sua estrutura de liderança com a contratação de Will Courtenay para o cargo de director desportivo. Essa mudança poderá influenciar a forma como decisões sensíveis, como as ordens de equipa, são comunicadas durante as corridas.
“O único reparo que faço é que não gosto quando é o engenheiro a transmitir essas ordens, porque a ligação entre o piloto e o engenheiro, para mim, tem de ser absoluta”, afirmou David Coulthard no podcast Red Flags. “Comparo isso a estar nas trincheiras: quando soa o apito para avançar, tens de saber que ambos avançam ao mesmo tempo, lado a lado. Essa relação entre piloto e engenheiro tem de ser inquebrável.”
Coulthard foi claro quanto à solução: “Quando existem instruções do género ‘mantém a posição’ ou ‘não corras’, isso deve vir do diretor de equipa ou do diretor-desportivo. Não deve vir do engenheiro de corrida.”
Para o antigo piloto, o engenheiro deve poder dizer: “O meu trabalho é ajudar o meu piloto a ganhar e só darei instruções que sirvam esse propósito. Se houver uma ordem para manter posição, essa decisão tem de vir de outra pessoa dentro da equipa.”
Foto capa: Alastair Staley/LAT Images
