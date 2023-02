F1: Orçamento superior da Haas poderá trazer mais desenvolvimento | AutoSport

A Haas apostou as fichas todas em 2022, com um 2021 apenas focado no desenvolvimento do novo carro. Os primeiros resultados foram animadores, com boas prestações e um bom nível competitivo, mas a equipa não apresentou meios para conseguir manter o nível, durante a época. Este ano poderá ser diferente.

A falta de orçamento impediu que o ritmo de desenvolvimento fosse superior e a equipa apenas implementou um pacote de melhorias na época passada, mais focado na redução do peso do carro. Não foram possíveis mais melhorias, mas este ano o cenário poderá ser diferente, como explicou Andrea de Zordo, diretor o chefe de design da Haas:

“Para mim este orçamento extra [permite] um desenvolvimento extra, não só para fazer mais peças, mas também para ter a possibilidade de fazer mais testes, para acelerar o processo de compreensão de alguns detalhes e acelerar todo o processo de desenvolvimento do carro. É também mais alguma responsabilidade”, acrescentou ele. “Mais dinheiro não significa que queiramos desperdiçar. Temos de entregar mais [atualizações] valiosas ao carro”.