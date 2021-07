F1: Ora agora queixas-te tu, ora agora queixo-me eu… | AutoSport

A tecnologia permite-o e o desporto, este e todos os outros, só beneficiam com a divulgação das conversas entre os concorrentes (ou jogadores) e os responsáveis/comissários (árbitros). quem não deve não teme, mas a decisão deste ano, de transmitir mensagens de rádio das equipas para a FIA, está a fazer com que algumas equipas pensem duas vezes antes de o fazerem.

No fim-de-semana passado, nos momentos após o pião de Valtteri Bottas no pitlane, o diretor da equipa McLaren, Paul James, foi ouvido a queixar-se pela rádio a Michael Masi (diretor de corrida), com o finlandês posteriormente penalizado.

Reagindo a essa mensagem, Toto Wolff diz que: “é muito divertido a rapidez com que alguns se queixam para Masi, mas era bom que estes canais se abram para que todos possamos rir”.

Faz o que te digo, não faças o que eu faço: Há algum tempo, Wolff foi rápido a apelar a Masi para tomar medidas contra Nikita Mazepin, que o austríaco considerava estar a ignorar as bandeiras azuis, e a ‘segurar’ Lewis Hamilton.

Basicamente, todos fazem o mesmo, e sempre fizeram, não há uns ‘melhores’ que outros.

São todos iguais.

Para a FIA, transmitir estas mensagens é bom, porque do lado das equipas estão a passar a pensar duas vezes antes de abrir a boca.

Para os adeptos é excelente, pois é mais uma via que se abre para discutir nas redes sociais…