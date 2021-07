F1: Opiniões sobre sprint de qualificação divergem entre os pilotos | AutoSport

O GP da Grã Bretanha de 2021 ficará para a história da F1, independentemente de qualquer resultado obtido por qualquer pilotos. Vai ser o GP onde se estreia o novo conceito das corridas sprint de qualificação. Nada como ver se resulta, mas alguns pilotos já deram a sua opinião sobre o formato.

Lewis Hamilton, por exemplo, pensa que as corridas sprint não trarão grandes motivos de excitação, já que deverão acontecer poucas ultrapassagens. “Vai ser um comboio, provavelmente. Esperamos que haja alguma ultrapassagem, mas provavelmente não será muito excitante”.

George Russell, piloto da Williams, não tem a certeza se este formato de fim de semana ajudará a equipa: “Obviamente, há também a corrida sprint de qualificação. Não estou muito certo de que isso vá jogar a nosso favor, porque normalmente, estamos melhor na qualificação do que estamos na corrida. Mas temos de dar uma oportunidade e talvez até aconteça no sentido contrário. É novo para todos, e isso também nos dá uma oportunidade”.

Já Pierre Gasly, da Alpha Tauri diz ir de mente aberta para o GP da Grã-Bretanha e só depois avaliar o formato: “Penso que é justo esperar os três fins-de-semana, e se houver algum aspecto positivo e as pessoas gostarem dele, então porque não mantê-lo no futuro? Mas penso que temos de rever depois de todos os três fins-de-semana. O que é que isso nos traz? Será que o torna realmente mais excitante? Porque penso que é esse o objetivo.”

Quem não gosta da ideia deste formato é o Presidente da FIA, Jean Todt. “Número um, não chamamos a isso uma corrida. Tenho parte da responsabilidade de não chamar a isso uma corrida. Para mim, a corrida é no domingo. Se me perguntarem se sou um fã disso, a resposta é não. Acho que a F1 não precisa disso. Mas, por outro lado, se as pessoas quiserem tentar algo novo, não vai prejudicar a corrida de domingo. Será uma forma diferente de ter uma grelha de partida no domingo, pelo que não custa nada tentar”, afirmou o Presidente da FIA. “Estou curioso para ver o que vai sair, mas tenho a certeza de que não vai prejudicar a corrida de domingo. As pessoas podem dizer que foi mais interessante no sábado do que no domingo, mas isso não é um risco demasiado grande para a imagem e para a credibilidade do campeonato”.

Horário do GP da Grã Bretanha:

Sexta-Feira, 16 Julho

14.30h – Treino Livre 1

18.00h – Qualificação

Sábado, 17 Julho

12.00h – Treino Livre 2

16.30h – Sprint Qualificação

Domingo, 18 Julho

15.00h – Corrida