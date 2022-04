F1, OPINIÃO: Será boa ideia provocar uma equipa como a Mercedes, Red Bull? | AutoSport

Primeiro foi Helmut Marko no final do GP Emilia Romagna de F1, agora é a vez de Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, largarem o seu fel perante Lewis Hamilton, devido ao facto deste ter ‘levado’ uma volta de avanço do neerlandês.

Pessoalmente, acho que fica mal a estas duas personagens, atitudes como esta.

Isso é bom para alguns adeptos que andam pelas redes sociais, mas nunca para pessoas com as responsabilidades de Helmut Marko e Jos Verstappen.

Relembrando, Helmut Marko disse aos microfones da Sky F1, quando lhe perguntaram o que deve estar a passar pela cabeça de Hamilton neste momento depois de ter perdido uma volta para Max Verstappen. “talvez ele esteja a pensar que deveria ter parado o ano passado!”.

Agora, foi a vez do pai de Verstappen ter sido “bom de ver” filho dar uma volta em Lewis Hamilton em Imola.

Não é novidade para ninguém que a Mercedes está com graves problemas para resolver, e percebe-se este “encher de peito” dos homens da Red Bull, depois de sete anos seguidos de derrotas, e de um ano em que venceram da forma como todos nos lembramos, mas estas declarações mostram o ‘lado mau’ de quem as profere.

É óbvio que as compreendo, mas se há uma coisa que tenho a certeza é que não é lá muito boa ideia provocar uma equipa como a Mercedes, porque o tiro pode sair-lhes pela culatra, e se as coisas não correrem bem à Red Bull, mesmo não sendo a Mercedes a vencer, ninguém vai perder a oportunidade de dar troco, e até mesmo em pista, a Red Bull pode ter na Mercedes, ironicamente, alguém extremamente motivado para algo do estilo “não é para nós, mas também não vai ser para vocês”, e se a Mercedes recuperar, como se espera que faça, mesmo que não vá a tempo de lutar pelos títulos, pode perfeitamente a ir a tempo dos ‘roubar’ à Red Bull, para oferecer, por exemplo à Ferrari, e por isso nunca é muito bom “fazer amigos” desta forma, com declarações que só vão acirrar os ânimos.

O que Sergio Pérez fez a Lewis Hamilton em Abu Dhabi 2021 é perfeitamente natural e expectável, mas não me admirava muito, e é algo perfeitamente possível, ter um ou dois Mercedes na mesma pista, no final deste ano, a servir de tampão à Red Bull como Vitaly Petrov serviu de tampão a Fernando Alonso há mais de uma década.

Há sempre duas formas de modelar as atitudes: com respeito, para quem está na mó de baixo, ou fazer como Helmut Marko e Jos Verstappen fizeram. Vamos ver se um dia não terão que pagar essa falta de respeito com juros…