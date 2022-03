F1, OPINIÃO: que tal todos seguirmos em frente? | AutoSport

Esta foto é um ‘frame’ de uma imagem que teve lugar pouco depois do final do GP de Abu Dhabi de 2021. A FIA publicou recentemente o relatório, passaram uns dias, talvez seja tempo de todos nós sem exceção, seguirmos o exemplo da foto, colocar uma pedra no assunto e seguir em frente. O que já recomeçou diz-nos que vale muito mais a pena olharmos para o que aí vem do que ficar a chorar sobre leite derramado. Que tal?