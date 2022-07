F1, Opinião: Obrigado pelo que fez pela F1, Sr. Ecclestone mas até nunca mais… | AutoSport

Obrigado pelo que fez pela F1, Sr. Ecclestone mas até nunca mais. Já depois de ter dito que “dava o peito às balas” por Vladimir Putin, e do eco que isso teve na imprensa, estou cada vez mais inclinado para que todos sigamos as palavras de Lewis Hamilton na conferência de imprensa, relativas a Nelson Piquet e Sir Jackie Stewart: “para quê dar palco a vozes antigas?”.

O problema não é dar palco a vozes antigas, é bom conhecer o passado para compreender melhor o futuro, mas referindo-me especificamente a Bernie Ecclestone, e que foi novamente contactado para falar, agora pela Agência France Presse, voltou à carga e diz que só precisa de ser defendido se tiver que se por à frente de Putin para levar uma bala por ele…

Não é novidade para ninguém que Ecclestone levou muito a mal ter sido ‘corrido’ da F1 em 2017, e desde aí não perde uma oportunidade de ‘desancar’ quem pode e quando pode.

Especialmente se for a Liberty Media, e como ninguém lhe liga nenhuma, mete-se em tudo o que se pode meter na Fórmula 1.

E normalmente toma partido do lado que a grande maioria condena. Logicamente, ninguém com dois dedos de testa na imprensa deixa de aproveitar. Ainda mais se lhe cai no colo. Mas se calhar, não se perdia mesmo nada não lhe dar palco. O que isso traz de bom à F1?

Só mesmo ao ego de Eccclestone. Claro que toda a gente tem direito à sua opinião, não é isso que está em causa, mas Sr. Ecclestone, de novo: obrigado pelo que fez, mas a F1 está bem melhor agora. Deixe-a estar quieta…