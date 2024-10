F1, Opinião: limites e sanções, o estilo agressivo de Verstappen em xeque

O que não duvidamos é que o seu estilo de pilotagem agressivo se irá manter sempre, nunca diríamos que é um piloto ‘sujo’, mas que é inclemente, ninguém duvide. Claro que há muito se sabe que ele não facilita a vida a ninguém, mas desta vez excedeu-se muito, e isso pode pô-lo no olho do furacão.

Será que Verstappen vai aligeirar a sua pilotagem? Talvez queira andar ‘abaixo do radar’ alguns tempos, mas se as coisas apertarem para o seu lado em termos de contas, não duvidamos nada que o habitual Verstappen volta a surgir.

Não discutimos o facto de Lando Norris ter sido penalizado em Austin, mas discutimos porque Verstappen não foi, quer na primeira curva com Carlos Sainz, quer depois face à sua quota-parte no ‘desaguisado’ com Lando Norris.

Chega a ser quase incompreensível como foi permitido a Max Verstappen chegar a este ponto da sua carreira sem que antes lhe tenham feito o que os comissários lhe fizeram no GP do México.

