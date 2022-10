F1, Opinião: Deveria Daniel Ricciardo telefonar a Günther Steiner? | AutoSport

Daniel Ricciardo prepara-se para ficar fora da grelha da Fórmula 1 em 2023, apesar de parecer que a Haas tem interesse nos seus serviços, tendo Günther Steiner dito que quando Ricciardo souber o que quer, pode telefonar-lhe.

O piloto australiano afirmou recentemente que prefere ficar do lado de fora da pista no próximo ano, mantendo-se perto da F1, apostando no regresso em 2024 a uma equipa que dê mais garantias de competir por lugares cimeiros. A grande dúvida que nos surge é: que equipas?

Em 2023, em princípio, as equipas que procuram agora pilotos para fechar o seu alinhamento, serão as mesmas que vão ter lugares disponíveis para 2024. A não ser que surja uma “bomba” do género de Sebastian Vettel, que reabriu toda uma discussão no mercado de pilotos, Haas e Williams poderão ser as únicas equipas com lugares vagos no final da próxima época.

Existe a possibilidade de Ricciardo manter-se próximo do paddock da Fórmula 1 com funções de piloto reserva da Mercedes. Espera o australiano que Lewis Hamilton termine a carreira no final da próxima época? Pelos sinais recentes, tanto de Hamilton como dos responsáveis da equipa, isso não parece que aconteça. E caso fosse uma realidade, a Mercedes poderia optar por outro nome, não seria certo que o piloto de reserva “suba” a piloto principal.

Nas outras equipas do topo da classificação os casos são do mesmo género. Ferrari e Red Bull têm duplas fortes que não nos parece que abdiquem dos seus pilotos, e mesmo isso acontecendo, têm outros nomes na “fila de espera”. McLaren apostou fortemente em Oscar Piastri e Lando Norris e só num caso extremo vai necessitar de um novo piloto; Alpine, depois de algum tempo a escolher, decidiu-se por uma dupla francesa que dá garantias; Aston Martin está fechada durante alguns anos com Lance Stroll e Fernando Alonso; a AlphaTauri poderá querer substituir Yuki Tsunoda se este não der um passo em frente na carreira, mas têm jovens pilotos que deverão estar prontos a dar o salto; a Alfa Romeo pode procurar outro companheiro de equipa para Valtteri Bottas, mas também tem Théo Pourchaire como solução interna e com uma possível entrada da Audi na Sauber, os alemães podem querer optar por um piloto daquele país. Sobram Williams e Haas, isto se a equipa britânica não optar por um jovem já este ano e lhe der tempo para se adaptar à Fórmula 1. Resumidamente, o cenário do final da próxima época em relação ao mercado de pilotos não é melhor do que o atual.

Não deveria Daniel Ricciardo telefonar a Günther Steiner antes que a Haas tome uma decisão? Tentar provar na equipa norte-americana que pode ser o piloto que tanto prometeu na Red Bull, e não o que foi na Renault e agora na McLaren…