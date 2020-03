F1: Operação da Mercedes e da Red Bull ainda em funcionamento

Apesar do encerramento de várias fábricas devido ao surto de COVID-19, a Mercedes e a Red Bull continuam a trabalhar, seguindo as orientações do governo britânico.

“A nossas fábricas permanecem abertas de momento, de acordo com os conselhos do governo do Reino Unido”, disse um porta-voz da Mercedes. “Não tivemos casos até agora em nenhuma das instalações. Os membros da equipa que retornam da Austrália ficarão isolados por 14 dias para minimizar qualquer risco de infecção. ”

Também permanecem em aberto o Red Bull.

“Atualmente, podemos continuar a trabalhar na Inglaterra”, disse Helmut Marko, da Red Bull, ao F1-Insider.com. “Suponho que todas as equipas baseadas na Inglaterra continuarão a todo vapor, exceto a McLaren. De qualquer forma, estamos a trabalhar a toda velocidade. ”