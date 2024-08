F1: Opção de Carlos Sainz pela Williams é “compreensível”, diz Helmut Marko

Depois de muita especulação e incertezas, o futuro de Carlos Sainz foi finalmente definido. O piloto espanhol estará ao lado de Alexander Albon na Williams em 2025, num novo capítulo na carreira após ter ficado sem espaço na Ferrari com a contratação de Lewis Hamilton pela equipa italiana.

A decisão de Sainz de se juntar à Williams pode ter surpreendido, considerando especialmente as outras ofertas em cima da mesa, mas para o consultor da Red Bull Helmut Marko, foi a melhor opção.

A Audi, prestes a entrar na Fórmula 1 em parceria com a Sauber, estava fortemente interessada no espanhol, assim como a Alpine, que via em Sainz uma peça-chave para sua reestruturação. No entanto, foi a Williams que conseguiu apresentar o melhor argumento para convencer o piloto de 29 anos a juntar-se ao seu projeto.

Helmut Marko abordou a questão do espanhol, antigo piloto do programa júnior da Red Bull, na coluna de opinião na publicação Speedweek, escrevendo que “é compreensível que Carlos Sainz tenha decidido ir para a Williams, por que quais são as alternativas? A Audi certamente não será uma no próximo ano, se olharmos para os seus sucessos. E com a Alpine, não se sabe se vão ter o motor Mercedes em 2025 ou 2026. Eu diria que, na sua situação, esta era a melhor solução para ele.”

Embora a Williams não esteja atualmente entre as equipas do topo da classificação, o projeto apresentado a Sainz parece ter um potencial ambicioso, talvez mais atraente do que o da Alpine e até mesmo da Audi. Nos últimos anos, a Williams tem demonstrado sinais de recuperação e, com a contratação de Sainz, deixa claro que está disposta a investir no desenvolvimento do seu carro e na melhoria da sua posição na grelha.

Pode haver, no entanto, uma estratégia por trás desta decisão. Ao juntar-se à Williams, Sainz pode estar à procura um ambiente onde possa ser a estrela principal, ajudando-a a crescer. Além disso, a mudança pode proporcionar a Sainz uma liberdade maior na escolha da sua trajetória futura, especialmente se o projeto da Williams se provar mais competitivo do que o esperado. Com menos pressão imediata por resultados, Sainz pode trabalhar para construir algo sólido e de longo prazo, garantindo a sua relevância na disciplina por muitos anos.

“É trágico que esteja a ter a sua melhor época na Ferrari e não consiga um lugar numa equipa de topo. Mas as coisas devem estar a progredir na Williams, onde ele também terá um motor potente. E, supostamente, tem uma cláusula no seu contrato que lhe permite sair se receber uma oferta de uma equipa significativamente melhor colocada”, salientou o consultor austríaco da Red Bull.

Enquanto a Ferrari opta por seguir um caminho diferente com Hamilton, Sainz tem agora a hipótese de se destacar e a temporada de 2025 promete ser um ano de grandes desafios, mas também de novas oportunidades para o piloto espanhol.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA