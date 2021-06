F1: onde estará Valtteri Bottas em 2022? | AutoSport

Correm muitos, mas mesmo muitos rumores que Valtteri Bottas deverá sair da Mercedes no final do ano. Para já o certo é, que alguns são fabricados e assentes em suposições, que qualquer um tem o direito inequívoco de o fazer, mas não as podemos tomar como noticias fidedignas.

Certo, é o rendimento apresentado pelo finlandês nas seis corridas realizadas. Para um piloto que nos acostumou a ficar em segundo e querer “morder os calcanhares” de Lewis Hamilton, é inegável que o sexto lugar de Bottas é, no mínimo estranho. Mais consensual, é o facto de este ano os “segundos” pilotos serem mais importantes para as contas dos campeonatos e estratégias de corrida, tal é a guerra entre Mercedes e Red Bull. No entanto, há certos resultados menos conseguidos que não são da responsabilidade total do piloto, como às vezes se crê.

O último rumor é de hoje. A Sky Italia avança que quem gere a carreira de Russell já foi avisado por Toto Wolff que será piloto Mercedes em 2022. Seria uma coisa não muito dificil de fazer, visto que Wolff tem a mão na gestão da carreira de Russell… não iria ser um telefonema muito longo.

O mesmo é avançado pelo site F1 Insider.

Não quererá dizer que tal não aconteça, até porque George Russell é o futuro da Mercedes, quer seja no lugar de Bottas ou, mais cedo ou mais tarde, no lugar de Lewis Hamilton. Já demos conta no AutoSport que Russell quer tratar do futuro até ao final deste mês.

Helmut Marko é também alguém que não tem muitas duvidas acerca da ida de Russell para a Mercedes. “Seria o passo lógico”, disse Marko à F1 Insider. “Não se pode continuar a amarrá-lo, caso contrário, financiar a carreira dele já não faz sentido, mesmo que Hamilton não fique contente.”

Lembramos que se trata de uma pessoa que está do lado de lá da barricada. Largar granadas de fumo para criar distrações nos adversários?

Agora que já vimos Valtteri Bottas na sauna, falta só mesmo saber o que estará a fazer o piloto em 2022?