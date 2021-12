F1: Onboard da versão atualizada do circuito de Yas Marina | AutoSport

Falta pouco para que o circuito de Yas Marina receba a final do campeonato de F1. Com a luta renhida a que temos assistido, não seria de espantar que a decisão do título acontecesse no traçado de Abu Dhabi que foi recentemente atualizado de forma a produzir melhores corridas.

Apesar do espetacular cenário, o traçado de Yas Marina nunca foi um dos preferidos dos fãs, especialmente as seções sinuosas. Mas com as obras de remodelação, a opinião dos adeptos poderá mudar. Eis a primeira amostra num F3000: