F1, Ollie Bearman: “Tive momentos muito bons, mas também demasiados erros”
Ollie Bearman, rookie da Haas, regressou de férias com motivação reforçada e a ambição de transformar a consistência em pontos. Depois de quatro 11º lugares consecutivos antes da desistência na Hungria, o jovem piloto britânico acredita que o potencial está lá, faltando apenas “um pequeno ajuste” para entrar no top 10.
“Foi uma pausa agradável, com muito treino para preparar a segunda metade da época. Também aproveitei para estar com a família e esquecer as corridas por umas semanas, mas rapidamente senti falta das pistas. Estou feliz por estar de volta a Zandvoort”, começou por dizer.
Sobre a série de resultados às portas dos pontos, Bearman reconheceu que pouco mais havia a fazer: “Desde Silverstone tivemos uma sequência muito consistente, sempre ali perto, o que é frustrante, mas também encorajador. Mostra que podemos estar lá. Só falta um pouco de afinação para dar o passo final.”
Quanto ao balanço da temporada, o britânico sublinhou a intensidade da Fórmula 1 em comparação com a Fórmula 2: “A primeira metade foi muito intensa – 14 corridas. No ano passado, na F2, isso correspondia a uma época inteira. Agora fizemos isso antes de agosto. É uma grande mudança, mas a pausa chegou no momento certo para me ajudar a recarregar energias. Houve momentos muito bons, mas também demasiados erros. Estou ansioso pela segunda metade.”
