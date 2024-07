F1, Ollie Bearman confirmado na Haas em 2025

Ollie Bearman, júnior da Ferrari, assegurou um lugar a tempo inteiro na Fórmula 1 a partir de 2025, depois de ter acordado um contrato de vários anos com a equipa norte-americana Haas.

O jovem piloto britânico de 19 anos impressionou o mundo da Fórmula 1 quando substituiu Carlos Sainz na Ferrari na Arábia Saudita, devido ao facto d espanhol ter sido operado de urgência a uma apendicite aguda. Bearman está atualmente a competir na F2 com a PREMA e obteve a sua primeira vitória da época e a quarta da sua carreira no fim de semana passado na Áustria, na Sprint Race.

Tem conciliado essas tarefas com o seu papel de piloto de reserva da Haas e da Ferrari na Fórmula 1, ainda este fim de semana vai realizar o TL1 com a Haas, naquela que será a terceira de seis aparições este ano: “É difícil colocar em palavras o quanto isso significa para mim”, disse Bearman. “Dizer em voz alta que vou ser um piloto de Fórmula 1 para a Haas F1 Team deixa-me imensamente orgulhoso. Ser uma das poucas pessoas que conseguem fazer aquilo com que sonharam em criança é algo verdadeiramente incrível.

Ao Gene [Haas, proprietário da equipa], ao Ayao [Komatsu, chefe de equipa da Haas] e a todos na Haas, obrigado por acreditarem em mim e por confiarem em mim para representar a vossa equipa.

Gostei muito de trabalhar com todos desde a primeira vez que nos encontrámos no México e mal posso esperar para desfrutar deste momento com eles e, espero, de muitos mais no futuro.

A todos na Scuderia Ferrari Driver Academy, muito simplesmente, não estaria aqui sem vocês.

Obrigado por me prepararem desde a F4 para esta oportunidade incrível e sei que vou dar tudo o que tenho.”

O Diretor da Equipa Haas, Komatsu, acrescentou: “É emocionante poder dar a um jovem piloto tão talentoso como Oliver Bearman o seu primeiro lugar a tempo inteiro na Fórmula 1. “Ele desenvolveu-se num piloto incrivelmente maduro sob a orientação da Scuderia Ferrari Driver Academy e o mundo viu isso por si próprio quando ele foi chamado no último minuto para competir no Grande Prémio da Arábia Saudita.

“O Oliver provou que estava mais do que pronto para a tarefa, e nós vimos isso por nós próprios com ele nos carros da Haas nas nossas sessões TL1 nas últimas duas épocas. Estamos ansiosos por continuar a desenvolvê-lo como piloto e colher os benefícios do seu talento – tanto dentro como fora do carro.

O Oliver é um tipo fantástico e uma adição muito bem-vinda à equipa quando se junta a nós para os fins de semana de TL1. Agora que sabemos que a relação vai ser a longo prazo, é uma coisa positiva para todos os envolvidos.”

Com Nico Hulkenberg a partir para a Sauber/Audi no próximo ano e o contrato de Kevin Magnussen a expirar no final de 2024, resta um lugar ainda em aberto na Haas. Esteban Ocon, da Alpine, é um dos principais candidatos ao lugar, acreditando-se que Valtteri Bottas, da Sauber, também está a ser considerado. Magnussen também poderá lutar para manter o seu lugar se conseguir repetir consistentemente desempenhos como o da Áustria, onde terminou num forte oitavo lugar.