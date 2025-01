F1: Oliver Oakes garante que Jack Doohan terá uma oportunidade justa de mostrar o que vale

“Algumas das coisas que foram escritas pelos guerreiros do teclado tem sido um pouco duras para o Jack. Ele vai receber a sua oportunidade”, disse Oakes . “E acho que a intenção não é colocar [pressão] nos ombros dele. É genuinamente para dar opções à equipa mais à frente. Para mim, a F1 tem margens muito pequenas. Há muitas pessoas que dependem de um piloto para entregar cada fim de semana, e precisamos ter certeza de que temos os melhores pilotos no carro, não só agora, mas também no futuro”.

Embora Colapinto, admirado pelo conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, se junte a um conjunto de talentos que já inclui Paul Aron e Ryo Hirakawa, Oakes esclareceu que a intenção é garantir uma equipa forte para o futuro. Falando no podcast James Allen on F1, defendeu Doohan contra os críticos, sublinhando que a equipa pretende apoiá-lo e dar prioridade a ter os melhores pilotos, tanto agora como nos próximos anos.

Oakes rejeitou os rumores de que o australiano está sob ameaça imediata, relembrando que a recente contratação de Colapinto pela equipa tem a ver com a criação de opções futuras e não com a pressão imediata sobre Doohan.

