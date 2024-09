F1, Oliver Oakes (Alpine): “faltou-nos o ritmo para lutar pelos pontos”

Os Alpine terminaram em 14º (Esteban Ocon) e 15º (Pierre Gasly), a equipa continuam com grande alternância de performance, ora consegue terminar nos pontos como sucedeu na Bélgica e Países Baixos ou fica completamente fora do rimo como sucedeu em Monza. A equipa tentou tudo, para cobrir todos os cenários possíveis, mas nem assim conseguiu marcar pontos. Dividiu a estratégia entre os seus dois pilotos, mas nada resultou, o que já se calculava, pois a velocidade de ponto não é das melhores características que o carro francês tem.

Para Oliver Oakes, Diretor da Equipa: “sabíamos que, ao entrar no fim de semana, seria difícil repetir o desempenho das corridas anteriores, lutando pelos pontos, especialmente nesta configuração específica do circuito. Dividimos as estratégias com diferentes pneus de partida para nos dar alguma flexibilidade em termos de estratégia. O Esteban fez bem em fazer uma paragem única e prolongar o seu primeiro turno e tentámos uma paragem dupla com o Pierre. Com os dois carros a terminarem a menos de seis segundos um do outro, não havia muito mais que pudéssemos ter feito hoje. Em última análise, faltou-nos o ritmo para lutar pelos pontos.”