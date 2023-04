F1: Oliver Mintzlaff (Red Bull) espera que alteração eleve a Alphatauri a outros patamares | AutoSport

O resultado da AlphaTauri na época passada e os mais recentes desempenhos levaram Franz Tost a criticar abertamente os engenheiros da equipa. O chefe de equipa que vai deixar o cargo no final da temporada, acusou os responsáveis técnicos de produzirem um monolugar para 2023 que não ia de encontro às expectativas. Ainda numa fase anterior, cresceu a especulação que a dona da equipa de Fórmula 1, o grupo Red Bull GmbH podia vender a estrutura sediada em Faenza, levando a ser emitido um comunicado que desmentia e fechava de vez esse assunto.

Agora, Oliver Mintzlaff, o diretor executivo de projetos e investimentos empresariais da Red Bull GmbH, que tem a função de supervisionar a Red Bull e a AlphaTauri, afirmou que não foi fácil encontrar substitutos para Tost.

“Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Franz Tost pelo seu trabalho árduo na Scuderia AlphaTauri e na Scuderia Toro Rosso nos últimos 18 anos. Ao longo do seu tempo na equipa, Franz foi conduzido por uma visão singular, a procura de um desempenho cada vez maior da máquina e do piloto. A sua liderança resultou em vitórias extraordinárias e no desenvolvimento de alguns dos melhores talentos alguma vez vistos na Fórmula 1. Substituí-lo à medida que se afasta não tem sido fácil e resultou numa redefinição da estrutura de gestão da equipa”. O responsável do grupo económico Red Bull disse ainda estar “muito satisfeito por dar as boas-vindas a Peter Bayer como diretor executivo e a Laurent Mekies como chefe de equipa. Ambos têm uma enorme experiência em posições de topo na Fórmula 1 e, juntos, tenho a certeza de que levarão a Scuderia AlphaTauri a patamares ainda mais altos no futuro”.

Foto: Clive Mason/Getty Images/ Red Bull Content Pool