F1: Oliver Mintzlaff, homem de confiança de Mark Mateschitz, pode substituir Christian Horner | AutoSport

Muita água vai ainda correr sob as pontes – porque muita tinta, hoje em dia, nem por isso, é mais bits & bytes, mas continuam os rumores sobre o que pode suceder ou não no ‘caso’ Christian Horner/Red Bull. Hoje é o dia em que o advogado independente contratado pela Red Bull está em Milton-Keynes para reunir com Christian Horner, que enfrenta uma possível saída da equipa por alegado comportamento inadequado com uma funcionária.

Há também rumores de que Horner também pode ter se desentendido com o pai de Max Verstappen, Jos, mas tudo leva a crer que dificilmente Horner fique na equipa embora, primeiro, se tenha de averiguar bem o que se passou. Caso se confirmem as alegações, dificilmente Horner fica.

Fala-se ainda no proprietário tailandês, alegadamente do lado de Horner, Jonathan Wheatley,pode substituir Horner como chefe de Equipa, mas entretanto surgiu outro candidato pois o jornal londrino Times afirmou que Oliver Mintzlaff pode ser o escolhido, pois é ele que, juntamente com Mark Mateschitz, é o responsável pelas operações austríacas da Red Bull, na sequência da morte do fundador Dietrich Mateschitz em 2022.