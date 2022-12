F1, Oliver Blume (Porsche): Acordo com Red Bull estava fechado “com um aperto de mão” | AutoSport

Durante a ‘Night of Champions’ da Porsche o CEO da marca germânica criticou de certa forma, a falta de acordo com a Red Bull para a entrada na Fórmula 1, revelando que tudo estava muito bem encaminhado com “um aperto de mão” e que no processo a Porsche foi sempre justa para com a outra parte e apenas queriam ser parceiros em condições iguais.

O negócio esteve muito perto de ser fechado entre Red Bull e Porsche, mas um pouco à semelhança do que aconteceu entre Sauber e Andretti Autosport algum tempo antes, não prosseguiu devido a uma das partes, que ao que parece se arrependeu e a Volkswagen tem apenas confirmado a entrada de uma das duas marcas interessadas no regulamento das unidades motrizes da Fórmula 1 que entra em vigor em 2026.

Na cerimónia da Porsche, Oliver Blume disse que “as conversações [com a Red Bull] correram muito bem, a participação na equipa foi acordada com um aperto de mão, mas não foi concluída no último momento”. O CEO da marca germânica, que regressa em 2023 à classe maior do Endurance nos EUA e no Campeonato do Mundo da FIA, acrescentou que “queríamos ser um parceiro em condições iguais. Cada um tem de decidir por si próprio se quer vender ações. Por nós tudo bem. Comportamo-nos de forma justa”.

Sem abordar uma possível solução para a entrada na F1, Blume salientou que ”vamos ver o que acontece no futuro e o que será atrativo. Temos um enorme programa [no automobilismo]pela frente, que aguardamos com expectativa”.